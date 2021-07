Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu ii felicita pe cetatenii Republicii Moldova pentru "parcursul pro-european pe care vor merge", dupa rezultatele alegerilor parlamentare anticipate, potrivit Agerpers. "Am felicitat-o astazi pe Maia Sandu, pentru rezultatul istoric pe care Republica Moldova l-a obtinut la alegerile…

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) a obtinut 52,50 % din voturi la alegerile parlamentare aniticipate din Republica Moldova. Blocul electoral al Comunistilor si Socialistilor (BECS) a obtinut 27,38%, iar Partidul Sor 5,78%, acestea fiind si formatiunile care vor intra in Parlament. Premierul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, saluta victoria Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) din Republica Moldova, el afirmand ca votantii au luat o decizie ferma, pro-europeana. Totodata, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, liderul PNL ii transmite felicitari presedintelui Republicii Moldova, Maia…

- Totodata, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, liderul PNL ii transmite felicitari presedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru decizia organizarii alegerilor anticipate si puncteaza ca a fost si va ramane alaturi de PAS."Salut victoria Partidului Actiune si Solidaritate! Este o veste extraordinara…

- Prezenta la urne, duminica, in alegerile parlamentare din Republica Moldova a fost de sub 50%, potrivit Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova. Cetatenii din Republica Moldova au ales, duminica, o noua componenta a Parlamentului, in cel de-al zecelea scrutin parlamentar de la declararea…

- 150 de sectii de votare vor fi organizate in afara Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate ce vor avea loc duminica, in tara vecina. Dintre acestea, 12 sectii vor fi organizate in Romania, doua dintre ele fiind in Bucuresti. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe din Republica…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a anuntat, joi, ca vor fi puse la dispozitia autoritatilor din Republica Moldova mai multe spatii adecvate pentru organizarea unor sectii de votare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie din aceasta tara,…

- Alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova sunt cele mai dificile din ultimii 30 de ani, pentru ca Rusia va incerca sa duca in eroare, utilizand cele mai sofisticate instrumente de dezinformare și propaganda, spune europarlamentarul PMP Eugen Tomac, potrivit Mediafax. „Alegerile…