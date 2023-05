Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, a promis ca nu se va razgandi cu privire la decizia de a interzice temporar importul cerealelor din Ucraina in Moldova și se va axa pe interesul agricultorilor moldoveni. Ba mai mult, aceasta va fi adoptata fie la Comisia Situația Excepționale, fie la Guvern,…

- Guvernul Republicii Moldova ar putea miine sa aprobe decizia de a acorda Ucrainei bunuri materiale in valoare de peste 15 milioane de lei. Printre bunuri se regasesc prosoape, saltele, vesela, cearșafuri, cizme, dar și conserve. Potrivit agendei ședinței Guvernului din 19 aprilie, miniștrii vor decide…

- Lituania va aloca 10 milioane de euro prin instrumentele financiare ale Bancii Mondiale pentru reconstruirea Ucrainei, precum și pentru asistența R. Moldova, a declarat Ministerul Finanțelor al țarii baltice, scrie Deschide.md . „Pe linia Bancii Mondiale vor fi alocate 10 milioane de euro pentru refacerea…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, dupa intalnirea de la Guvern cu fermierii, procesatorii si reprezentantii marilor retele de magazin, ca a convenit cu procesatorii si retailerii o reducere a pretului laptelui de consum pentru o perioada de sase luni, iar crescatorii de vaci de lapte vor primi…

- In timp ce fermierii romani așteapta compensațiile de la Bruxelles pentru pierderile produse de afluxul de cereale din Ucraina, Kievul anunța ca mai are de exportat peste 15,6 milioane de tone de cereale pana in iulie. O veste care nu poate sa starneasca decat ingrijorare in randul producatorilor romani,…

- Lituania a anunțat ca ofera Ucrainei un nou pachet de ajutor militar, in valoare de 41 de milioane de euro, potrivit unui mesaj postat pe contul de Twitter al ministrului lituanian al apararii, Arvydas Anusauskas. De asemenea, oficialul nu a dezvaluit detalii despre noul pachet de ajutor, dar a menționat…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Biroul de Securitate Economica din țara vecina au destructurat o schema de legalizare a profiturilor tainuite din industria jocurilor de noroc. Potrivit SBU, in schema sunt implicate persoane cu funcții de top dintr-o banca comerciala, care a fost lichidata…

- Guvernul elvetian a solicitat parlamentului aprobarea unor ajutoare umanitare in valoare de 140 de milioane de franci (circa 142 de milioane de euro) pentru Ucraina si Republica Moldova, transmite miercuri Reuters.