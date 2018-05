Moise Guran: Pilonul II va fi în pericol doar dacă PSD mituiește populația. Trei scenarii Pentru ca ma ingrijoreaza foarte mult perspectivele (și, judecand dupa frontul comun facut de toate organizațiile patronale din Romania, nu numai eu sunt ingrijorat), o sa expun, inainte de a formula scenariile, premisele de la care am plecat in formularea lor. Pana acum știm așa: Reducerea subvențiilor proiectata de Mișa anul trecut pentru Fondul public de pensii (și anunțata in conferința cu slide-uri din 8 noiembrie) este greșita. O arata execuția pe primele trei luni. Extrapoland la 12 luni contribuțiile rezulta ca transferul acestora pe angajat a scazut intr-adevar la jumatate subvenția… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

