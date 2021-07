Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii care au ales litoralul romanesc in aceasta vara au avut parte de o surpriza, plaja din Mamaia a capatat dimensiuni de pana la 70 de hectare (700.000 metri patrați) . Ceea ce ar fi trebuit sa fie o veste buna, deoarece litoralul ar fi putut fi...

- Reabilitarea plajei din Mamaia naste controverse in randul turistilor. Oamenii sunt nemultumiti ca nisipul nu mai este fin ca altadata, plaja este prea lunga, iar apa devine brusc adanca dupa cel mult 20 de metri de mal. In plus, salvamarii antentioneaza ca anul acesta turistii trebuie sa ii asculte…

- Au fost actualizate valorile pentru inchirierea plajelor din Romania Acestea sunt pe categorii si destinatie, un metru patrat putand porni chiar de la 0,1 lei mp In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la numarul 574 din data de 7 iunie 2021, a fost publicata Hotararea pentru modificarea nr. crt.…

- Sezonul estival 2021 ne bate la ușa. Mulți romani iși vor face concediul la malul Marii Negre, sau cel puțin așa promiteau autoritațile. Din pacate realitatea momentului este cu totul alta și cei care și-au facut planuri vor avea surprize. Daca v-ați facut planuri pentru Mamaia, s-ar putea sa fiți dezamagiți.…

- Romanii pot petrece un sejur pe litoralul romanesc cu tarife pornind de la 40 de lei pe noapte, prin programul ”Litoralul pentru Toti”, care se desfasoara incepand de vineri si pana in 20 iunie. Peste 50 de hoteluri din toate statiunile de pe litoralul romanesc al Marii Negre vor participa la acest…

- Sejurul pe litoralul romanesc poate fi petrecut cu tarife incepand de la 40 de lei pe noapte, prin programul „Litoralul pentru Toti”, care se desfasoara incepand de astazi, 21 mai, si pana pe 20 iunie, a relatat news.ro.Peste 50 de hoteluri din toate statiunile de pe litoralul romanesc al Marii Negre…

- Extinderea plajelor de pe litoralul romanesc Arhiva Foto: Sorin Cealera RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: Operatorii din turism doresc ca plajele de pe litoral, la care se actioneaza pentru largirea lor, sa fie predate pe masura ce se încheie lucrarile. Vicepresedintele Asociatiei…

- Administratia Nationala Apele Romane Dobrogea-Litoral a comunicat public, inclusiv operatorilor de plaja ca plaja Mamaia - Navodari va putea fi operabila de la 1 iulie, desi lucrarile de largire se inchid la finalul lunii mai.