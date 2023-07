Mogul din domeniul cinematografiei spune ca varsta lui Biden este "superputerea" sa la alegerile din 2024

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de film Jeffrey Katzenberg, consilierul presedintelui Joe Biden in campania pentru un nou mandat, spune ca vede o oportunitate in ceea ce multi considera a fi drept cea mai mare vulnerabilitate a presedintelui SUA in cursa prezidentiala din 2024 - varsta sa, relateaza Reuters.

- Ministerul de Externe chinez a reactionat dur la afirmatiile presedintelui american, Joe Biden, care l-a comparat pe Xi Jinping cu un dictator, conform Reuters și BBC, scrie Rador.MAE chinez a transmis ca declarațiile liderului american „incalca grav demnitatea politica a Chinei si echivaleaza cu…

- "Un talent unic intr-o generatie care a schimbat muzica americana pentru totdeauna, cu o putere personala remarcabila", asa o descrie presedintele american Joe Biden pe Tina Turner, printre omagiile care au curs joi din intreaga lume in memoria "Reginei Rock'n Roll", decedata la varsta de 83 de ani,…

- Partidul de opozitie din Venezuela Voluntad Popular a desemnat vineri un nou candidat pentru alegerile primare prezidentiale din octombrie, acesta inlocuindu-l pe fostul lider antiguvernamental Juan Guaido, care a parasit Venezuela in mod neasteptat la sfarsitul lunii aprilie, informeaza Reuters, citat…

- Presedintele democrat american Joe Biden, in varsta de 80 de ani, si-a anuntat marti candidatura la alegerile prezidentiale din 2024, la care s-ar putea infrunta din nou cu Donald Trump, relateaza AFP si Reuters.

