Modulul-laborator Mengtian, andocat cu modulul Tianhe

- In conferința de presa regulata susținuta marți, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din China, Zhao Lijian a spus ca „transmitem felicitari calduroase lansarii cu succes a modulului-laborator Mengtian. Aceasta nu este doar o piatra de hotar in dezvoltarea programului spațial cu echipaj…

- China a lansat modulul-laborator Mengtian cu racheta purtatoare Marsul cel Lung-5B Y4 de la centrul de lansare Wenchang. Articol realizat de Radio China International și CCTV Articolul China a lansat modulul-laborator Mengtian apare prima data in Curierul National .

- Ediția a cincea a Expoziției Internaționale de Importuri din China (CIIE) va avea loc intre 5 și 10 noiembrie la Shanghai. Primele produse au ajuns in portul Weigaoqiao din Shanghai, dupa mai mult de jumatate de luna. Este vorba despre produse lactate, miere și alte marfuri alimentare, diverse lucrari…

- Modulul laborator Wentian a realizat vineri o repoziționare, au anunțat reprezentanții Agenției Spațiale cu om la bord din China. Dupa finalizarea procedurilor de repoziționare a modulului-laborator Wentian, Stația Spația Chineza a revenit de la foma unei linii orizontale, la forma literei L. Stația…

- Targul Internațional pentru Comerțul cu Servicii din China (CIFIT) are loc intre 31 august și 5 septembrie la Beijing. Reprezentanții a peste 400 companii din Top 500 mondial și ai altor firme competitive vor fi prezenți la sesiuni de negocieri, forumuri și alte evenimente online și offline. Proporția…

- Doua nave de razboi americane au intrat, in tranzit, in Stramtoarea Taiwan, a anuntat duminica marina SUA, o premiera dupa manevrele chineze fara precedent din apropiere de insula, relateaza AFP. Aceasta trecere “demonstreaza angajamentul SUA in favoarea unei regiuni indo-pacifice libere si deschise”,…

- Porturile din delta Fluviului Albastru, regiunea Tianjin-Hebei și regiunea Guangdong-Hong Kong-Macao raman de talie mondiala, cu o infrastructura de navigație fluviala și maritima pe primul loc din lume, a anunțat, vineri, Ministerul Transporturilor. China menține legaturi maritime cu peste 100 țari…

- Susținatorii independenței taiwaneze trebuie sa se dezmeticeasca, deoarece vor fi aspru pedepsiți daca indraznesc sa sfideze legea. Despre aceasta se spune intr-o declarație a reprezentantului oficial al Biroului pentru Lucru cu Insula Comitetului Central al Partidului Comunist din China, al carei text…