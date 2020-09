Modul inedit în care Cornel Ilie a anunțat că divorțează de soția sa Cornel Ilie a anunțat ca divorțeaza de soția sa in urma cu puțin timp. Artistul și fosta sa partenera de viața au ales un mod cu totul inedit pentru a da de veste ca nu mai sunt un cuplu. Cornel Ilie a anunțat ca divorțeaza dupa cinci ani de casnicie. Artistul și fosta soție au ales sa iși anunțe desparțirea intr-un mod cat se poate de prietenos. In urma cu puțina vreme, solistul trupei Vunk a postat pe contul sau de Instagram o fotografie in care apare alaturi de Eliza. Cei doi iși dau mana și se uita zambitori unul in ochii celuilalt. „De-a lungul timpului oamenii au facut ca termenul divorț… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

