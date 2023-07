Modificări în legea ordinului de protecție. Va fi aplicat pentru toate formele de violență Guvernul va aproba, in sedinta de joi, un proiect de lege privind ordinul de protectie, prin care se propune introducerea unui instrument juridic care sa fie aplicat pentru toate formele de violenta, similar celui aplicat pentru prevenirea si combaterea violentei domestice. „Ratiunea introducerii reglementarii privind ordinul de protectie este crearea unui instrument juridic eficient, similar […] The post Modificari in legea ordinului de protecție. Va fi aplicat pentru toate formele de violența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

