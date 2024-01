Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, intre orele 6:00-6:30, va avea loc adunarea mijloacelor auto (maxim 100 tractoare si 100 capete tractor de tir) pe Sos. Alexandriei, banda 1 de circulatie l, segmentul cuprins intre Soseaua de Centura si Sos. Bucuresti Magurele.Intre orele 6:30-7:00, este programata deplasarea mijloacelor auto…

- Consiliul Judetean (CJ) Neamt a adus, prin al doilea proiect pe care il gestioneaza in domeniul mobilitatii urbane durabile, alte 20 de autobuze electrice, care vor imbunatati calitatea transportului public de calatori in municipiul Piatra-Neamt. Cele 20 de autobuze se alatura altor 21 primite in vara…

- In noaptea de Revelion, mijloacele noastre de transport vor opera cu un program prelungit, pana la ora 02:00, pentru a asigura calatoriilor dumneavoastra flexibilitate și confort in aceasta perioada. Iata lista traseelor deservite in noaptea de revelion: Trasee de tramvai: traseul 3: Gara – Targu Cucu…

- In perioada urmatoare, la Iași, vor fi puse in funcțiune alte 20 de autobuze electrice care au fost recepționate și sunt la echipare. Primarul Mihai Chirica, a anunțat ca aceste autobuze vor circula pe traseele din Copou, Pacurari și Bucium. Ele vor fi destinate transportului exclusiv al elevilor și…

- Pentru buna desfașurare a evenimentelor prilejuite de sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei – 1 Decembrie, va aducem la cunoștința ca vor avea loc modificari in circulația mijloacelor de transport in municipiul nostru. Iata programul modificarilor: Miercuri, 29.11.2023 in intervalul orar 9:00 – 12:00:…

- Ca urmare a adresei cu nr. 12735/S1/20.11.2023 prin care Institutia Prefectului Judetului Timiș anunța organizarea ceremoniei militare dedicate zilei de 1 Decembrie, in data de 01.12.2023, in intervalul 09:30 și 13:00, circulația autovehiculelor și tramvaielor va fi oprita in zona Catedralei Mitropolitane.…

- Parada militara care va avea loc la Timișoara pe 1 Decembrie, modifica semnificativ circulația mai multor linii de transport in comun din oraș. Ca urmare a adresei prin care Instituția Prefectului Județului Timiș anunța organizarea ceremoniei militare dedicate zilei de 1 Decembrie, in intervalul 09:30…

- Va informam ca circulația este complet blocata in zona Tatarași Nord, chiar in dreptul Secției de Poliție 4, pe ambele sensuri de mers, in urma unui accident rutier cu victime. Echipele de intervenție sunt deja la fața locului și lucreaza pentru gestionarea situației cat mai rapid posibil. Mijloacele…