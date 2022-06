Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice propune, intr-un proiect de OUG, prelungirea aplicarii taxarii inverse pentru operatiunile prevazute in legislatia nationala pana la data de 31 decembrie 2026, avand in vedere ca mecanismul taxarii inverse este considerat un instrument util in vederea combaterii fraudei…

- ”Este clar ca cineva care nu se pricepe sau nu stie cum functioneaza finantele in Romania vine cu astfel de idei. Stiti foarte bine ca in Romania a incercat si Ponta sa ne minta cu o acciza care se duce spre infrastructura. Nu. Banii se duc in buget si apoi sunt directionati, nu pot sa aiba o destinatie…

- Ministerul Finanțelor a pregatit extindereaa aplicarii amnistiei din Ordonanța 6/2019, prelungirea taxarii inverse in vederea combaterii fraudei in domeniul TVA, pedepse mai mari pentru contrabanda, respectiv plata premiilor suspendate la Loteria bonurilor fiscale.

- Guvernul a aprobat, astazi, noi modificari la Regulamentul privind expertiza tehnica in construcții. Acestea vin sa elimine concurența neloiala in procesul de expertizare și vor permite mai multor categorii de utilizatori și proprietari sa solicite expertiza tehnica calificata in construcții. Principalele…

- Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor financiar in valoare de 700 de lei pentru pensionarii din sistemul public, sistemul pensiilor militare de stat și pentru beneficiarii de drepturi prevazute de legi cu caracter special, ale caror venituri sunt mai mici sau egale cu 2000 lei. Ordonanța de urgența…

- Guvernul isi propune reducerea evaziunii fiscale si cresterea incasarilor din TVA. De asemenea, urmareste reducerea evaziunii fiscale prin e-facturare, precum si prin radarul marfurilor si mai buna conformare fiscala, ceea ce va conduce la reducerea decalajului dintre cheltuielile bugetare si incasari,…

- Proiecte care urmeaza sa fie adoptate in sedinta de guvern Foto: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Guvernul urmeaza sa adopte în sedinta de la aceasta ora proiectul unei ordonante de urgenta prin care banii europeni vor fi folositi pentru modernizarea infrastructurii…

- La propunerea Ministerului Mediului, Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgența care prevede ca arderea, incendierea sau ingroparea deșeurilor constituie infracțiuni și se vor pedepsi cu inchisoare de la trei la cinci ani, a anunțat miercuri ministrul mediului Tanczos Barna. Acum legea clarifica definiția…