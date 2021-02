Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, s-a intalnit cu David Muniz, insarcinatul cu Afaceri al SUA, context in care a fost discutat, printre altele, rolul institutiei in combaterea coruptiei in Romania, informeaza AGERPRES. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis joi AGERPRES, Crin Nicu Bologa…

- Discutii privind lupta impotriva coruptiei.Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie DNA , Crin Nicu Bologa, a avut marti 16 februarie 2021, o intalnire, la sediul institutiei, cu o delegatie a Ambasadei SUA la Bucuresti din care au facut parte David Muniz, Insarcinatul cu Afaceri ad interim…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), domnul Crin Nicu Bologa, a avut marti 16 februarie 2021, o intalnire, la sediul institutiei, cu o delegatie a Ambasadei SUA la Bucuresti din care au facut parte domnul David Muniz, Insarcinatul cu Afaceri ad interim al SUA, doamna Jessica Kim,…

- Procurorul general Gabriela Scutea a avut miercuri o intrevedere cu insarcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucuresti, David Muniz, printre temele discutate fiind combaterea coruptiei si a criminalitatii organizate, masuri privind infractionalitatea de mediu, statul de drept. Potrivit unui comunicat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut marti o intrevedere cu insarcinatul cu afaceri al SUA la Bucuresti, David Muniz, unul dintre subiectele abordate fiind investitiile americane in Romania. "Am avut astazi o intrevedere excelenta cu domnul David Muniz, insarcinatul cu afaceri ad-interim al Statelor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, va avea marti, la sediul central al PSD, o intrevedere cu insarcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA in Romania, David Muniz, informeaza Agerpres. Potrivit programului anuntat de PSD, intalnirea va avea loc la ora 11,00. De asemenea, Marcel Ciolacu va…

- Statutul de partener privilegiat pe care Romania il are pentru SUA este o premisa care trebuie mentinuta, afirma vicepremierul Dan Barna. El a avut marti o intalnire cu David Muniz, insarcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucuresti, care indeplineste sarcinile de ambasador pana cand noua administratie…

- Ministerul Sanatatii va demara procesul de elaborare a unor standarde de referinta pentru utilizarea echipamentelor de protectie pentru personalul care lucreaza in zonele ce deservesc pacienti cu COVID-19 si va stabili un normativ de personal pentru aceste arii. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu,…