Modificare făcută de Google. Ce se va întîmpla cu imaginile Imaginile selectate de utilizatori in sectiunea dedicata cautarii imaginilor din Google vor fi insotite de anumite descrieri, care vor oferi informatii despre elementele din fotografii. Google va incepe sa afiseze informatii despre imaginile la care utilizatorii ajung in cadrul sectiunii dedicate special imaginilor din motorul de cautare al companiei. Va face acest lucru folosind ca sursa Knowledg Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult, 56% declara ca doresc sa se relaxeze intr-o alta maniera decat in fața device-urilor, 34% simt ca sunt distrași de mediul online, iar 31% au experimentat anumite efecte negative ale desfașurarii activitații preponderent online (cum ar fi, de exemplu, tulburari de vedere, dureri de spate).…

- Pompeo nu a oferit alte informatii intr-un interviu acordat postului Fox News, anuntand ca nu vrea sa-l ia prin surprindere pe presedintele Donald Trump. Congresmeni americani si-au exprimat ingrijorarea fata de gestionarea de catre TikTok a datelor utilizatorilor, subliniind ca se tem de faptul ca…

- Oficiali de top ai Facebook, Google si Twitter au fost audiati joi, online, de membri ai Camerei Reprezentantilor, in legatura cu influenta straina si securitatea alegerilor, transmite Reuters, potrivit news.ro.Liderii din Silicon Valley au depus marturie in Comisia pentru Informatii din Camera…

- Alphabet, compania mama a Google, continua se conduca pe piata mondiala de anunturi digitale cu castiguri si rezultate mai bune decat se asteptau pentru raportarea trimestriala a anului 2020. Depasind estimarile analistilor, gigantul tehnic din California a raportat venituri pe actiuni de 9.87 USD pe…

- Liga Profesionista de Fotbal a solicitat cluburilor din Liga I informatii privind problemele financiare intampinate in obtinerea licentei pentru sezonul 2020-2021 in contextul intreruperii activitatii ca urmare a pandemiei de coronavirus. "Administratia LPF a solicitat fiecarui club, in cursul zilei…

- China a ascuns informatii vitale despre epidemia provocata de coronavirus, acuza John Sawers, fost sef al serviciului britanic de informatii externe MI6, citat de Reuters. El a declarat miercuri ca Beijingul trebuie sa raspunda pentru secretizarea primelor informatii.

- Concret, Apple spune ca va folosi datele de navigare care sunt introduse in aplicația sa – și apoi va compara volumul acestor intrari cu datele anterioare. „Apple a lansat astazi un instrument care are acces la datele furnizate de Apple Maps cu scopul de masurile adoptate la nivel mondial pentru impiedicarea…

- Compartimentul de informatii si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele informatii de interes public:In data de 13.04.2020, pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia, s a inregistrat dosarul…