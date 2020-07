Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu va cere ajutor de la Fondul Monetar International in 2020, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Nu vom ajunge la FMI. Am reusit sa finantam acest deficit, ceea ce va spun ca este o premiera si pentru Romania in ultimii 30 de ani, dar si pentru multe economii din…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, anunța ca joi urmeaza a fi adoptat, printre altele, programul „Noua Casa”, deși economiștii au aratat ca va duce la creșterea prețurilor locuințelor. Printre cei care au criticat forma programului se afla Dan Bucșa, de la UniCredit Bank Londra, și…

- Romania va inregistra in acest an un deficit bugetar de 6,7% din PIB, iar contractia economica se va situa la final de an la 2,2% din Produsul Intern Brut, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.Vezi și: Taberele din PSD: Cine se aliniaza in spatele lui Eugen Teodorovici"Economia…

- "Va spun o parere personala: este clar ca aceasta lege a pensiilor creeaza probleme de sustenabilitate bugetului nu numai pentru 2020, dar si pentru 2021 si 2022. Doar pentru 2020 inseamna 10 miliarde de lei la buget, plus 30 miliarde de lei in 2021, bani care nu exista si trebuie imprumutati. Si…

- Programul de relansare economica va fi prezentat public de Guvern pe data de 1 iunie si va include masuri clare pentru facilitarea pastrarii in tara a lucratorilor reveniti recent in Romania, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, relateaza Agerpres. “Programul de relansare,…

- Subiectul cresterii pensiilor la 1 septembrie nu poate fi scos din contextul tuturor cheltuielilor bugetare vitale pentru dezvoltarea economiei, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Acesta a afirmat ca pensiile vor creste la 1 septembrie, dar a subliniat ca decizia Guvernului…

- Președintele Klaus Iohannis este optimist in privința evoluției economice, afirmand vineri, dupa o ședința cu Ludovic Orban și Mugur Isarescu, ca au fost identificate soluții pentru problemele actuale și avem șanse bune „sa ieșim destul de repede din situația total neplacuta in care ne gasim”. Declarațiile…