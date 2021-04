Stiri pe aceeasi tema

- Din seria Turda frumoasa! ✅ Au fost finalizate ultimele retușuri pentru modernizarea curților interioare de pe Calea Victoriei 118 și Calea Victoriei 122. Astfel, aceste zone proaspat amenajate cu alei

„Cat de frumos este sa vedem cum in locul garajelor inestetice sau a spațiilor neingrijite sunt amenajate curți interioare moderne!" se intreaba retoric reprezentanții administrației locale turdene.

Administrația locala din Turda a anunțat ca ieri a fost predat amplasamentul pentru inceperea lucrarilor de modernizare pe strada Campului din cartierul Bai.

Un tanar de 28 de ani, din județul Alba, a fost depistat de polițiștii turdeni in trafic, pe Calea Victoriei, in timp ce conducea un autoturism, deși era drogat!

Anul acesta, Romania are alocat pentru Educație cel mai mare buget din ultimii 30 de ani, in valoare de 8 miliarde de euro, deschizand astfel oportunitați de investiții deosebit de importante pentru...

Doi barbați s-au incaierat, joi spre vineri noaptea, in blocul situat pe Calea Victoriei nr. 7B, iar polițiștii au fost sesizați, pentru a interveni.

Modernizarea minei Iosif sau Sala Ecourilor cum este ea cunoscuta și redarea spre circuitul turistic va costa aproximativ 27 milioane de euro.

Un accident violent s-a produs in aceasta dupa-amiaza in Turda, la intersecția strazilor Calea Victoriei, Campiei și Hațegului, in zona Micro 3.