Moderna Inc a anuntat vineri ca au fost rechemate 764.900 de doze din vaccinul sau impotriva COVID-19 dupa descoperirea contaminarii cu un corp strain a unui flacon realizat de Rovi, producatorul sau contractual, informeaza Reuters. Dozele au fost distribuite in Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania si Suedia, in ianuarie. Contaminarea ar fi fost constatata in cazul unui singur flacon, restul dozelor fiind rechemate din „exces de precautie”. Moderna a declarat ca nu crede ca aceasta contaminare prezinta un risc pentru alte flacoane din lot. Nu au fost identificate probleme de siguranta, a indicat…