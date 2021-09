Compania spera sa adauge in cele din urma vaccinuri la care lucreaza pentru virusul sincitial respirator (RSV) si alte boli respiratorii, sub forma unui vaccin anual. “Credem ca avem o oportunitate foarte mare in fata noastra, daca am putea aduce pe piata un rapel anual pan-respirator cu eficacitate ridicata”, a declarat directorul general al Moderna, Stephane Bancel, in timpul unei prezentari pentru informarea investitorilor cu privire la medicamentele sale in curs de dezvoltare. ”Credem ca Moderna ar putea fi prima care sa foloseasca aceasta noua oportunitate importanta”, a spus el. Compania…