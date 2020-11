Stiri pe aceeasi tema

- Moderna anunța analiza eficacitații primare in Faza 3 a Studiului COVE pentru vaccinul sau COVID-19 și ca depune, astazi, 30 noiembrie 2020, documentele pentru aprobarea utilizarii de urgența de catre FDA in Statele Unite. Punctele cheie ale comunicatului Moderna sunt urmatoarele: Aceasta analiza a…

- AstraZeneca se asteapta ca patru milioande doze sa fie disponibile in Marea Brtanie pana la sfarsitul anului, iar ministrul britanic al Sanatatii Matt Hancock preconizeaza ca vaccinul va fi disponibil inainte de Craciun. ”Am cerut in mod oficial organismului de reglementare sa evalueze vaccinul AstraZeneca,…

- Vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de laboratorul britanic AstraZeneca si Universitatea Oxford are o eficienta in medie de 70%, potrivit unui comunicat publicat luni, relateaza AFP. "Este vorba despre rezultate intermediare ale studiilor clinice la scara larga realizate in Marea Britanie si Brazilia,…

- Societatea americana din domeniul biotehnologiei Moderna a anuntat luni, intr-un comunicat, ca vaccinul sau impotriva Covid-19 este eficient in proportie de 94,5% in reducerea riscului imbolnavirii, scrie CNN. Acest lucru inseamna ca riscul unei imbolnaviri de Covid-19 a fost redus cu 94,5% in grupul…

- Moderna a declarat ca vaccinul sau experimental are o eficienta de 94,5% in prevenirea COVID-19, pe baza datelor intermediare dintr-un studiu clinic aflat intr-un stadiu avansat. Astfel, Moderna devine a doua companie americana intr-o saptamana care a raportat rezultate care depasesc cu mult asteptarile…

- Pfizer si BioNTech au anuntat intr-un comunicat ca preconizeaza primele livrari ale vaccinului lor ”la sfarsitul lui 2020, cu rezerva succesului clinic si obtinerii autorizatiilor de la autoritatile de reglementare”. Cele doua laboratoare au anuntat luni ca vaccinul lor este ”eficient 90%” impotriva…

Producatorul farmaceutic AstraZeneca a anuntat ca autoritatea britanica de reglementare a sectorului sanatatii a inceput evaluarea in regim de urgenta a vaccinului sau pentru Covid-19, transmite Reuters.