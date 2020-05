Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza, vineri, ca modelul declaratiei pe proprie raspundere ce trebuie completata in vederea tranzitarii teritoriului Bulgariei este disponibil pe site-ul institutiei, potrivit Agerpres.

- Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a avut, joi, a convorbire telefonica, interlocutor fiind Ekaterina Zaharieva, viceprim-ministru si ministru al Afacerilor Externe al Bulgariei. Tema discuției a vizat procedurile aplicate pentru tranzitarea teritoriului Bulgariei de catre cetatenii romani…

- Persoanele aflate in tranzit in Bulgaria iși vor asuma, printr-o declaratie pe proprie raspundere, ca scopul este exclusiv tranzitarea teritoriului bulgar si ca se garanteaza parasirea neintarziata a acestuia, se arata in comunicatul transmis de Ministerul de Externe.Decizia a fost luata in urma unei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care intenționeaza sa tranziteze teritoriul Bulgariei ca, din cauza numarului mare de cereri pentru tranzit transmise de misiunile diplomatice, durata de procesare a acestora de catre autoritațile bulgare a crescut pana la șase ore.Tranzitarea…

- Prefectura Olt a transmis actualizarea situației epidemiologice din județ, pentru astazi, ora 10.00. Numarul total de persoane aflate in monitorizarea DSP Olt, de la inceputul perioadei de supraveghere, se ridica la 1800 persoane. Numar persoane izolate la domiciliu: 1000Numar persoane ieșite din autoizolare:…

- Potrivit Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020 obligația completarii declarației pe proprie raspundere se instituie incepand cu ora 22.00 a zilei de 23 martie a.c. Modelul de declarație poate fi descarcat de pe site-ul web al Guvernului Romaniei, Ministerului Afacerilor Interne, precum și de pe…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis duminica MODELUL declarației pe proprie raspundere referitoare la circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei și modelul adeverinței de la angajator, conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020. Declarațiile sunt necesare deocamdata doar pe timpul…

- MODEL Declaratie pe proprie raspundere OM2 Va transmitem MODELUL declarației pe proprie raspundere referitoare la circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei, intre orele 22.00 si 6.00, conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020. Precizam faptul ca declarația pe propria raspundere…