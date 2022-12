Modele de regionalizare (III) E regionarea poloneza un model de bune practici? In discursul public despre regionalizare apare cel mai adesea invocat ca posibila cale de urmat modelul polonez. E o pista falsa, atat timp cat unitatea de holon a regionalizarii romanesti ramane judetul, dupa cum am mentionat, in timp ce in Polonia a fost organizarea teritoriala inferioara scalar - powiat-ul (LAU1). Acest fapt inseamna ca regionalizarea poloneza a fost o actiune de mare finete teritoriala, in timp ce abordarea romaneasca va fi mai rudimentara. Reforma administrativa poloneza (26 noiembrie 2005) a fost una radicala. Dintre gridurile… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Varșovia și-a indreptat atenția spre Coreea de Sud pentru acorduri privind achiziția de arme, pe motiv ca echipamentele militare de acolo sunt mai ieftine decat alternativele americane și europene și se produc mai rapid. Acordurile vin in contextul in care in urma cu cateva luni, ministrul polonez al…

- Guvernul ungar a estimat ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski da „un exemplu prost” afirmand ca racheta care a ucis doua persoane intr-un sat polonez in apropiere de frontiera cu Ucraina provenea din Rusia, relateaza AFP. „Intr-o astfel de situatie, liderii mondiali se exprima de o maniera responsabila”,…

- Presedintele Volodimir Zelenski a afirmat, miercuri seara, ca racheta cazuta in sud-estul Poloniei nu a fost lansata de armata ucraineana, semnaland ca exista informatii "credibile" ca ar fi fost o racheta a Rusiei si cerand accesul expertilor ucraineni la ancheta, dar Varsovia pare sa se opuna.…

- Polonia a anunțat ca ridica gradul de alerta militara dupa ce doi polonezi au murit intr-o explozie la granița cu Ucraina in urma atacurilor rusești de marți, 15 noiembrie. In plus, ia in calcul activarea Articolului 4 din tratatul NATO, ce prevede organizarea unei reuniuni de urgența daca un stat membru…

- Purtatorul de cuvant al guvernului polonez, Piotr Muller, a declarat, marti seara, intr-un briefing de presa, ca guvernul de la Varsovia ia in considerare sa ceara declansarea Articolul 4 din Tratatul NATO, care ar insemna ca va fi convocata o reuniune a membrilor NATO intrucat „integritatea teritoriala,…

- Ministrul de externe polonez Zbigniew Rau a indicat luni ca tara sa vrea sa inceapa negocieri cu Germania in chestiunea reparatiilor pe care Varsovia le pretinde pentru pagubele provocate Poloniei de catre nazisti in al Doilea Razboi Mondial, estimate de Varsovia la 1.300 miliarde de euro, informeaza…

- Conducta se afla in centrul strategiei Poloniei de a-si diversifica aprovizionarea cu gaze dincolo de Rusia, care a inceput cu ani inainte ca invazia Moscovei in Ucraina, inceputa in februarie, sa declanseze o criza energetica globala. O purtatoare de cuvant a Gaz-System a declarat pentru Reuters ca…

- Armata poloneza urmeaza sa le ofere un curs de antrenament de baza de o zi tuturor cetatenilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 65 de ani, a anuntat luni Ministerul Apararii de la Varsovia. Cursul va include manipularea armelor, trageri, lupta urbana si citirea hartilor si va avea loc la 17 baze ale armatei…