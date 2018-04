Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu Directorul de țara pentru Belarus, Moldova și Ucraina al Bancii Mondiale, Satu Kahkonen, care se afla in vizita de documentare in Republica Moldova.

- Perspectivele dialogului strategic moldo-american, procesul de implementare a reformelor in Republica Moldova și prioritațile pentru asigurarea stabilitații la nivel regional au fost discutate, aseara, de premierul Pavel Filip și reprezentanții Consiliului Atlantic, vicepreședintele

- Dezvoltarea relatiilor dintre Romania si Republica Moldova constituie o prioritate de prim rang a Guvernului Romaniei, a declarat, marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Premierul roman, care s-a intalnit cu omologul sau moldovean, Pavel Filip, sustine ca relatia dintre cele doua state este…

- Reformele promovate de Guvern și Parlament, dar și prioritațile țarii noastre pentru 2018 au fost principalele subiectele discutate in cadrul intrevederii dintre președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc si Ambasadorul SUA in Moldova, James Pettit.

- Ministrul Tudorel Toader s-a intalnit marti cu ambasadorul Republicii Croatia in Romania, Davor Vidis, context in care au discutat, printre altele, despre colaborarea in domeniul Justitiei, cu accent pe dezvoltarea cadrului juridic bilateral. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, in cadrul intalnirii…

- Prim-ministrul Pavel Filip, in cadrul unei intilniri cu membrii Asociației Investitorilor Straini din Moldova, a discutat acțiunile intreprinse de Guvern pentru imbunatațirea mediului de afaceri și problemele ce mai urmeaza a fi soluționate, relateaza NOI.md. Prim-ministrul a menționat ca, deși cei…

- In cadrul vizitei de lucru in Emiratele Arabe Unite (EAU), prim-ministrul Pavel Filip s-a intalnit cu președintele Consiliului Național Federal, Amal Al Qubaisi. Parțile au discutat despre consolidarea relațiilor diplomatice, politice și economice dintre cele doua state.

- In cadrul vizitei sale oficiale in Emiratele Arabe Unite (EAU), prim-ministrul Pavel Filip a avut marti, 30 ianuarie, o intrevedere cu seicul Mohammed bin Zayed, printul mostenitor al Abu Dhabi si vice-comandant suprem al fortelor armate ale EAU.