Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 53 de ani a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a fost atacat, miercuri dimineata, de o ursoaica, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau, potrivit Agerpres. Victima a fost preluata de paramedicii SMURD si transportata la Spitalul Judetean de Urgenta…

- Articolul Miza speciala pentru Novak Djokovic la US Open. De ce vrea neaparat sarbul sa ia trofeul? se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Ediția din 2023 a US Open este una pe parcursul careia toate privirile vor fi ațintite asupra lui Carlos Alcaraz, campionul en-titre și caștigatorul Wimbledon…

- Articolul VIDEO Fermierii din zona Ramnicului sapa fantani pe camp, ca masura impotriva secetei și a caniculei se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Canicula din aceste zile stoarce de apa culturile din camp și zvanta pamantul pana la adancime. Semnele secetei și ale caldurii excesive sunt mai…

- Articolul Alegerea genții perfecte pentru o vacanța la mare se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Atunci cand alegi o geanta pentru o plimbare la mare, este important sa iei in considerare practicitatea, dimensiunea și rezistența la apa. Sunt mai multe tipuri de genți de plaja […]

- Articolul Primul weekend al Targului Dragaica a avut un succes rasunator se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Record de participanți – 35.000 de oameni au vizitat, la Buzau, mai vechi targ din Romania, iar organizatorii au vandut peste 25.000 de bilete. Primul weekend al Targului Dragaica a […]

- Articolul VIDEO Urșii s-au inmulțit și cauta noi teritorii, pe colinele de langa Buzau. Au atacat gospodarii, in cautarea hranei se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Urșii dau tarcoale din ce in ce mai des localitaților aflate la limita dintre deal și campie, in zone in care nu existau astfel…

- Articolul Cum sa depașești durerile lombare cauzate de sedentarism se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un stil de viața sedentar și ore nenumarate petrecute la birou, in fața calculatorului, pot afecta sanatatea noastra, manifestandu-se prin dureri puternice de spate. Daca te confrunți cu aceasta…

- Articolul Canapea extensibila de la Acaju – optiunea ideala pentru relaxare si oaspeti neasteptati! se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Canapeaua extensibila, cu functia sa ingenioasa de a se transforma intr-un pat confortabil, devine tot mai populara in zilele noastre, devenind un element indispensabil…