Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO. Targul de Craciun de la Sibiu – Cum arata bradul artificial in valoare de 630.000 de lei. „Este alcatuit din peste 2.400 de crengute si peste 5.000 de globuri“ Mai este o zi pana la deschiderea Targului de Craciun de la Sibiu, iar Primaria a amplasat deja in Piata Mare din centrul…

- Vineri, 15 noiembrie, mare sarbatoare mare, chiar la noi, in… Piața Mare! E ziua cand se va deschide mult-așteptatul Targ de Craciun, eveniment aflat anul acesta la cea de-a 13-a ediție. Read More...

- „Avand in vedere solicitarea adresata Primariei Municipiului Arad de catre doamna Ardelean Dorina Aneta Maria cu nr. 81458/2019 in vederea autorizarii de catre Consiliul Local al Municipiului Arad a executarii de lucrari funerare subterane (cripte) și lucrari funerare supraterane constand…

- Cu toate ca temperaturile din aceasta perioada ne duc mai mult cu gandul la primavara sau la vara decat la zapada și frig, magazinele din oraș s-au pregatit deja pentru Craciun. O senzație neobișnuita pentru locuitorii din Alba Iulia: sa vezi decorațiuni de sarbatori in vitrine, dar sa fie cald afara. …

- In baza Hotararii de Consiliu Local nr. 71/2019 Direcția de Asistența Sociala Brașov anunța inceperea Campaniei intitulate „Dar din suflet pentru seniori” ce se va desfașura in perioada 01.11.2019-31.12.2019 cu ocazia sarbatorii de Craciun 2019. Persoanele indreptațite sa beneficieze de tichetele sociale…

- Doua persoane suspectate de implicare in atentatul comis la sfarsitul anului 2018 intr-un targ de Craciun din Strasbourg au fost arestate preventiv marti, afirma surse citate de cotidianul Le Parisien, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victor Ciutacu, reacție dura dupa dezvaluirile Rise Project…

- Șerparul (Circaetus gallicus), echipat cu un transmițator satelitar in 2017 de catre ornitologii de la Parcul Național Duna-Ipoly din Ungaria, și-a petrecut primul Craciun in apropiere de Ierusalim, in Cisiordania, și primele zile din anul 2018 in Arabia Saudita. Aceasta pasare petrece noua…

- Potrivit raportului Eurydice despre organizarea timpului scolar in Europa, durata vacantei de Craciun in tarile Uniunii Europene variaza intre 7 zile si 23, numarul maxim fiind inregistrat anul acesta in Romania. Cele mai putine zilele libere pentru sarbatorile de iarna sunt in Slovenia. Vacanta de…