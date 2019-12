Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia judeteana a Aliantei Liberalilor si Democratilor transeaza definitiv, in favoarea ei, controversa privind contributia fiecarei formatiuni componente a Aliantei „Un Om” la succesul inregistrat duminica de Mircea Diaconu la Buzau, unde a obtinut al doilea scor dupa Arges, judetul natal al…

- Deputatul PSD de Constanta Radu Babus a anuntat ca parlamentarii PSD nu vor participa la votarea noului guvern. La randul sau, presedintele organizatiei judetene, Felix Stroe, a anuntat ca niciun deputat sau senator constantean nu va fi prezent luni in plenul Parlamentului.Cat despre viitor guvern,…

- Deputatul ALDE Adrian Mocanu si-a recuperat luni permisul de conducere. Cel putin pentru o perioada. El a contestat in instanta cele doua sanctiuni contraventionale prin care i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru o perioada de 90 de zile, dupa ce, in urma cu aproape doua saptamani,…

- Primarul municipiului Focsani, Cristi Misaila, sustine ca deputatul PNL, Ion Stefan, propus ministru al Dezvoltarii in guvernul Orban, ar figura in evidentele municipalitatii cu o casa de 94 de mp edificata pe un teren de 910 mp, casa construita ulterior nefiind declarata la primarie, astfel ca deputatul…

- De-a dreptul neinspirata inițiativa deputatului Adrian Mocanu de a-și manifasta public, pe Facebook, satisfacția vizavi de caderea, prin moțiune de cenzura, a guvernului social-democrat condus de Viorica Dancila, guvern din care au facut parte, pana acum o luna, și reprezentanți ai partidului din care…

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit, miercuri, la B1 TV, despre șansele pe care le are moțiunea de cenzura depusa de opoziției."Așa cum se invart lucrurile, nu exclud posibilitatea ca moțiunea sa nu treaca. Și va spun și de ce, nu am incredere in Tariceanu și Ponta. Șa nu mai mire pe…

- Deputatul ALDE de Buzau Adrian Mocanu, președinte al organizației județene a Alianței Liberalilor și Democraților, susține ca nu exista nicio criza in interiorul formațiunii și ca nu era alta soluție decat ieșirea de guvernare dupa ce președintele partidului, Calin Popescu Tariceanu, a cerut in cadrul…

- Alexandru Baișanu și Adrian Mocanu, ambii deputați ai Alianței Liberalilor și Democraților, aveau carnetele de conducere reținute – iar primul se judeca cu Poliția – atunci cand au depus proiectul de lege prin care șoferii pot alege perioada in care sa le fie suspendat carnetul, scrie ,,Europa Libera”.…