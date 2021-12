Stiri pe aceeasi tema

- Ai ramas insarcinata in luna decembrie? Vei fi fericita sa afli exista cateva beneficii puternice pentru copiii nascuți la noua luni dupa cea mai minunata perioada a anului. Sarcinile concepute in perioada Craciunului sunt mai sanatoase, iar din punct de vedere statistic, un nou studiu a aratat ca bebelușii…

- Perioada sarbatorilor de iarna este una dificila pentru cei care au probleme cu greutatea. Exista multe tentații culinare, iar de obicei luna ianuarie vine cu unele kilograme in plus. Sunt insa și cazuri aparte, așa cum putem vedea in exemplul de mai jos. Pur și simplu nu te poți dezlipi de sala de…

- Peste 8.000 de politisti vor actiona, in medie, zilnic, la sfarsitul acestei saptamani, in sistem integrat, impreuna cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), pentru prevenirea, descurajarea si combaterea faptelor antisociale, anunța Agerpres. Potrivit purtatorului…

- Daca ai muncit toata saptamana și mai ai nevoie de unele lucruri pentru masa de Craciun sau mici cadouri, iata care este programul magazinelor (supermarketuri și hypermarketuri) pe 24, 25 și 26 decembrie. Vezi unde e deschis inainte și in cele doua zile de Craciun! Conform deciziei autoritaților romane,…

- In contextul sarbatorilor de iarna, dorinta si nevoia de a face cumparaturi iau amploare. Presedintele Autoritatii Nationale Pentru Protectia Consumatorilor, Mihai Culeafa, alaturi de echipa sa, a realizat o campanie intitulata "Avertismentul Nostru Pentru Craciun".Cumparatorul, fie ca este in cautarea…

- Venus, planeta iubirii și a banilor, se pregatește sa intre in mers aparent retrograd in zodia Capricorn. Perioada de retrogradare se va incheia pe 29 ianuarie 2022, timp in care suntem sfatuiți sa ne reevaluam sentimentele și relațiile, sa avem grija la cheltuieli și la modul in care ne caștigam și…

- Seful Salvamont Sibiu, Dan Popescu, ii sfatuieste pe turisti sa se echipeze de iarna daca doresc sa mearga la munte si sa evite traseele fara marcaje, mai ales daca ajung la altitudine inalta, cum ar fi la Balea Lac, in Muntii Fagarasului, unde a nins vineri. “In zona montana inalta, avem un nou strat…