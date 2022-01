Stiri pe aceeasi tema

- Rugby-ul romanesc strange inca o data randurile pentru unul dintre cei mai cunoscuți antrenori: Gheorghe „Gica” Vacaru. Operat de hernie de disc, tehnicianul in varsta de 63 de ani a fost diagnosticat cu coxatroza bilaterala in stadiu avansat, accelerata pe partea stanga, avand nevoie și de o protezare…

- Zilele acestea, constructorul care a lucrat la refacerea Liceului „Nikolaus Lenau”, din Timisoara, a indepartat schelele de pe fatada proaspat renovata. Au mai ramas de terminat lucrarile din interiorul cladirii, insa si acestea se vor termina in curand, stadiul proiectului fiind de peste 90 la suta.

- Hipertensiunea arteriala este una dintre cele mai frecvente boli cardiovasculare, afectand pana la 45% din populația adulta a globului. Dr. Razvan Macarie, medic primar cardiolog la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara spune ca hipertensiunea arteriala este insoțita frecvent de…

- Afaceristul Jabri Ahmad Tabrizi, care a cauzat un accident grav in Timișoara, izbind cinci mașini și doi pietoni, e acuzat ca ar fi fost beat sau drogat la volan. Cel puțin asta se zvonește pe Facebook, dar și in randul celor care au fost martori la accident. Acuzațiile au fost generate de faptul…

- Finala Cupei Romaniei la rugby, editia 2021, dintre echipele CSM Stiinta Baia Mare si SCM Timisoara, a fost reprogramata pentru data de 2 aprilie 2022, informeaza Federatia Romana de Rugby. Finala fusese stabilita initial pentru data de 11 decembrie, dar a trebuit amanata, dupa ce echipa baimareana,…

- Finala Cupei Romaniei la rugby, dintre SCM Timisoara si CSM Stiinta Baia Mare, programata pentru 11 decembrie, va fi amanata din cauza carantinei impuse sportivilor baimareni, care nu s-au intors inca din Africa de Sud, unde au participat la un turneu, in condițiile aparitiei noii variante Omicron a…

- Miercuri, 3 noiembrie, politiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul I.P.J. Timis au efectuat o percheziție domiciliara in municipiul Timișoara, la un barbat, in varsta de 53 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de “nerespectarea regimului armelor și al munițiilor”.…

- O tragedie s-a produs, aseara, in Timișoara. Polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați, in jurul orei 21,15, ca intr-un apartament dintr-un bloc de pe strada Dumitru Kiriac din Timișoara a fost gasit decedat un barbat, de 66 de ani, iar fiica lui, in varsta de 38 de ani a fost gasita in stare…