Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: TIR inmatriculat in Alba, rasturnat pe autostrada A1 la Șoimuș, in Hunedoara. Trafic blocat pe un sens Un accident s-a petrecut joi dupa-amiaza pe autostrada A1 Deva- Sebeș, la nodul rutier Șoimuș. Un TIR inmatriculat in județul Alba s-a rasturnat pe carosabil. Potrivit ISU Hunedoara, șoferul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca a fost avizata in Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor achiziția a inca 20 trenuri electrice de lung parcurs. Aceste trenuri vor trece prin Oradea – Cluj – Alba Iulia – Simeria (Deva) – Timișoara – Arad. Licitația…

- DRDP Timișoara a instituit restricții de tonaj pe DN 7A. Este vizat sectorul de drum intre Obarșia Lotrului, limita intre județele Valcea și Hunedoara, sector administrat de DRDP Timișoara, prin SDN Deva. ”S-a instituit restricție de circulație pentru autovehiculele cu MMTA > 7,5 tone. …

- Universitatea de Vest din Timișoara in colaborare cu Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva și Fundația Dacica, organizeaza, in perioada 2-6 mai 2022, Școala non-formala de arheologie interdisciplinara din Valea Alunului, județul Hunedoara, urmata de o masa rotunda la care sunt invitați specialiști…

- Procurorii de la crima organizata din Timișoara au trimis in judecata 93 de inculpati, acuzați de constituirea unui grup infractional organizat, fals intelectual in forma continuata, uz de fals in forma continuata, delapidare cu consecințe deosebit de grave in forma continuata. Fii la curent…

- Canalul Bega va prinde viața, la sfarșitul acestei saptamani, sambata și duminica, atunci cand va avea loc cea de-a III-a ediție a Memorialului „Zeno Lache”, in organizarea Clubului Sportiv Nautic Banat Timișoara. „Sportivi de la cluburi din Timișoara, Arad, Deva, Hunedoara și Orșova vor concura in…

- Canalul Bega va prinde viața, la sfarșitul acestei saptamani, sambata și duminica, atunci cand va avea loc cea de-a III-a ediție a Memorialului „Zeno Lache”, in organizarea Clubului Sportiv Nautic Banat Timișoara. „Sportivi de la cluburi din Timișoara, Arad, Deva, Hunedoara și Orșova vor concura in…