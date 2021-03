Stiri pe aceeasi tema

- Vreme de doi ani, Gulbahar Haitiwaji a indurat foamea, abuzurile și torturile in așa-zisele tabere de reeducare ale autoritaților chineze doar pentru ca face parte din minoritatea etnica a uigurilor din provincia Xinjiang, numita și Turkistanul de Est. Haitiwaji a rememorat toate ororile prin care a…

- Un tribunal din Paris a condamnat statul francez pentru ca nu a avut o abordare potrivita in ceea ce privește criza climatica și ca nu și-a respectat promisiunile de a combate emisiile de gaze cu efect de sera, relateaza The Guardian. In decizia considerata istorica, instanța a gasit statul vinovat…

- Autoritațile de reglementare din Belgia au demarat o investigație la fabrica de vaccinuri a AstraZeneca din apropierea Bruxellesului la cererea Comisiei Europene. Ancheta a demarat pe fondul disputei dintre companie și UE privind livrarea vaccinurilor anti-COVID-19, anunța The Guardian . O prima inspecție…

- O pictura semnata de pictorul francez Edouard Manet, reprezentand un caine, care nu a mai fost expusa pana in prezent, va fi scoasa pentru prima data la licitatie in Paris luna viitoare, informeaza The Guardian. Pictura a fost realizata ca un cadou pentru Marguerite Lathuilla, a carei familie a detinut…

- Parchetul national financiar (PNF) francez a deschis o ancheta preliminara pentru "trafic de influenta" vizand activitati de consiliere in Rusia ale fostului presedinte Nicolas Sarkozy, informeaza vineri surse concordante, confirmand o informatie a Mediapart, relateaza AFP. PNF a confirmat pentru AFP…

- Premierul olandez Mark Rutte, al treilea cel mai longeviv prim-ministru din Uniunea Europeana, și-a dat vineri demisia în urma unui scandal care a zguduit clasa politica din Olanda și se va solda cu despagubiri de peste jumatate de miliard de euro.Cele patru partide din coaliția de guvernare…