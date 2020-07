Mobilă de lux din satul mamei lui Eminescu De doua decenii exista in satul botoșanean Joldești, comuna Vorona, Societatea Stas Mobila SRL. Dintr-o familie de agricultori s-a nascut și domnul Calin Ailoaie care a dorit din tot sufletul sa ridice in satul sau natal aceasta fabrica de prelucrare a lemnului. De profesie tamplar, domnul Ailoaie imi povestește cum a inceput: a facut mai intai o canapea pe care a confecționat-o din scandurile pastrate de bunicul sau pentru sicriu, apoi a doua și a treia canapea pe care le-a vandut la targ la Vorona, caștigand ceva bani. Apoi a preluat terenul fostului sediu CAP și a ridicat prima hala a fabricii.… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

