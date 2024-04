Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de robotica AICitizens din cadrul Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focșani, care s-a calificat la etapa internaționala a FIRST Tech Challenge și va reprezenta Romania in SUA la competiția de la Houston – Texas, are nevoie de sprijin. Elevii cuziști care au impresionat pe 24 martie la finala…

- Echipa de robotica AICitizens din cadrul Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focșani, care s-a calificat la etapa internaționala a FIRST Tech Challenge și va reprezenta Romania in SUA la competiția de la Houston – Texas, are nevoie de sprijin. Elevii cuziști care au impresionat pe 24 martie la finala…

- La Colegiul Național “Mihai Eminescu” Satu Mare, in saptamana 11-15 martie 2024, au inceput activitațile din cadrul proiectului de orientare in cariera “Compas Vocațional” implementat in parteneriat cu Asociația EduAct. Prin participarea la sesiuni și workshop-uri vocaționale, susținute de reprezentați…

- Sfarșitul saptamanii trecute a adus motive de mandrie comunitații Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare, elevii instituției demonstrand excelența academica la etapa județeana a Olimpiadei de Limba și Literatura Romana desfașurata sambata, 9 martie 2024. Competiția, care a reunit cei mai…

- Satu Mare, 15 februarie 2024 - Intr-o demonstrație frumoasa de comunitate și solidaritate, doamnele profesoare de la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Satu Mare au ales sa iși petreaca ziua de astazi intr-un mod cu totul special, alaturi de elevii lor. Impreuna, au participat la inițiativa “O masa…

- Satu Mare, 15 februarie 2024 - Intr-o demonstrație frumoasa de comunitate și solidaritate, doamnele profesoare de la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Satu Mare au ales sa iși petreaca ziua de astazi intr-un mod cu totul special, alaturi de elevii lor. Impreuna, au participat la inițiativa “O masa…

- Sambata, 3 februarie, a avut loc etapa judeteana a Concursului Interdisciplinar de fizica si geografie "Stefan Hepites, etapa la care s au inscris 130 de elevi din judetul Constanta.Elevi de la Liceul Teoretic "Decebal, Liceul Teoretic "Traian, Liceul Teoretic "Ovidius si Colegiul National "Mihai Eminescu,…