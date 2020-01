Moartea unui adolescent provoacă demolarea unui cartier din Cote d'Ivoire Au existat foarte multe critici in legatura cu masurile de securitate din jurul aeroportului din Abidjan, intr-o tara care se afla sub amenintare jihadista. In martie 2016, Cote d'Ivoire a fost afectata de un atentat soldat cu 19 morti, intr-o statiune care nu se afla prea departe de aeroport. Emotiile au fost firesti atunci cand s-a aflat de moartea unui adolescent, Laurent Barthelemy Ani Guibahi, intr-un accident fara precedent. Conform primelor elemente ale anchetei, baiatul de 14 ani ar fi escaladat zidul aeroportului din Abidjan, apoi s-ar fi agatat de rotile avionului chiar inainte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Autoritatile din Cote d'Ivoire au anuntat ca vor demola un cartier popular invecinat cu aeroportul din Abidjan, dupa ce, pe 8 decembrie, pe aeroportul Roissy din Paris a fost gasit trupul neinsufletit al unui baiat, in trenul de aterizare al unui avion, transmite AFP.

