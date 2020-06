Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta inregistrare, vocea presedintelui american este suprapusa peste un montaj de fotografii si inregistrari video de dupa moartea lui Floyd. Moartea lui George Floyd, un barbat de culoare, la varsta de 46 de ani, intr-o arestare de catre patru politisti albi, la 25 mai, la Minneapolis, in Minnesota,…

- Procurorul general Keith Ellison din Minnesota este asteptat sa faca publice acuzatiile miercuri dupa-amiaza, la mai bine de o saptamana dupa ce Floyd a fost ucis in timp ce se afla in custodia politiei din Minneapolis. Uciderea acestuia a starnit proteste la nivel national, demonstrantii cerand incetarea…

- Superstarul american al golfului Tiger Woods (41 ani) a calificat moartea compatriotului sau George Floyd, barbatul de culoare ucis de un politist, drept o "tragedie socanta", insa a apreciat totodata ca protestele violente nu reprezinta o solutie, informeaza Reuters. "Am avut mereu cel mai mare respect…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka s-a alatura sportivilor din intreaga lume care au reactionat dupa moartea lui George Floyd, barbatul afro-american de 46 de ani ucis de un politist, la Minneapolis, informeaza Reuters, potrivit news.ro.Ea a distribuit pe Twitter mesajul "Vine un moment…

- Membri ai campaniei prezidentiale a democratului Joe Biden isi promoveaza pe retelele de socializare donatiile facute unui grup care plateste cautiunile unor persoane arestate in timpul protestelor din Minneapolis, declansate in urma uciderii unui barbat de culoare de catre un politist alb, transmite…

- Armata SUA poate fi mobilizata rapid in orasul Minneapolis, pentru restabilirea ordinii publice in contextul protestelor violente izbucnite dupa moartea unui barbat de culoare in timp ce era imobilizat de politie.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza devenita virala: Cat a scos Ludovic…

- Politistul Derek Chauvin, din Minneapolis, a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP. Cei patru politisti implicati in incident au fost destituiti. „Politistul…

- Ministerul de Externe de la Beijing le-a recomandat marti cetatenilor chinezi sa evite calatoriile in tari cu risc ridicat in pandemia cauzata de noul coronavirus, in contextul in care controalele la sosire pe aeroporturile din China au fost inasprite, transmite Reuters. Cetatenii chinezi ar trebui…