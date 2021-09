Moarte teribilă pentru un bărbat din Iași, imobilizat într-un scaun cu rotile. A ars de viu în curtea casei Un barbat, in varsta de 62 de ani, a avut parte de o moarte ingrozitoare, dupa ce a ars de viu in curtea casei. Acesta este imobilizat intr-un scaun cu rotile, iar vecinii lui spun ca ar fi adormit cu țigara in mana. Moarte ingrozitoare pentru un barbat imobilizat in scaun cu rotile Tragicul accidentul […] The post Moarte teribila pentru un barbat din Iași, imobilizat intr-un scaun cu rotile. A ars de viu in curtea casei appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

