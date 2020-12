Moarte sinistră în cazul unui cercetător care lucra la un vaccin anti-covid Alexandr „Șasa” Kaganski (45 ani), un cercetator rus care lucra la un vaccin anti-coronavirus, a fost gasit mort in afara cladirii apartamentului sau din St. Petersburg, potrivit heute.at . Barbatul a cazut de la etajul 14, pe geamul apartamentului sau, iar potrivit autoritaților acesta a fost injunghiat. Autoritațile din Rusia au declarat ca inainte ca cercetatorul sa cada pe geam, a avut loc o tensiune, o lupta, așadar investigheaza cazul drept o posibila crima. Polițiștii au transmis ca au deja un potențial suspect. Citește și Ce se știe despre noua tulpina Covid. Italia a anunțat primul caz… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

