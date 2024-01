Stiri pe aceeasi tema

- Vasile a murit in urma cu cațiva ani, in condiții cel puțin suspecte. Fratele lui nu are nici acum liniște și crede ca a fost ucis. Barbatul a fost gasit fara suflare intr-un șanț, iar familiei i s-a spus ca a fost vorba de un accident, nu de o crima.

- Descoperire macabra, joi dimineața, intr-o locuința din Caraș-Severin. O mama și fiul ei au fost gasiți decedați in casa. Vecinii au fost cei care au dat alerta, scrie Express de Banat. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Cadavrul Zoiei Konovalova, redactoarea-șefa a companiei de televiziune de stat Kuban, din Rusia, a fost gasita moarta intr-o locuința privata din orașul Krasnodar, in data de 5 ianuarie, scrie Kommersant. Uniunea Jurnaliștilor din Kuban a raportat, pe Telegram, ca femeia a fost otravita, scrie digi24.ro…

- O femeie a fost gasita vineri moarta in Sectorul 2 al Capitalei. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București și polițiștii din Serviciul Omoruri al Poliției Capitalei fac cercetari.Polițiștii de la Secția 8 au fost sesizați vineri, prin apel la 112, de o femeie cu privire la faptul ca,…

- Sunt audieri in Bucuresti, dupa ce un tanar a murit in apartamentul sau. Cauza mortii este suspecta, iar mai mulți vecini au fost deja duși sa dea explicații.Tanarul in varsta de 25 de ani locuia impreuna cu iubita lui. Aceștia aveau doi caini pe care obișnuiau sa ii plimbe impreuna, spun…

- In dimineața zilei de luni, 6 noiembrie, polițiștii din localitatea Gornești au fost sesezați cu privire la izbucnirea unui incendiu la o locuința din comuna. La fața locului s-au deplasat mai multe echipe operative MAI, cat și o echipa de pompieri din cadrul ISU Mureș care s-au ocupat de lichidarea…

- Un tata si un fiu au fost gasiti gasiti morti in casa, ieri, de vecinii lor de pe strada Sirius, din Timisoara. Barbatul mai in varsta prezenta o lovitura in zona capului iar tanarul a fost gasit spanzurat in baie. Ieri, in jurul orei 12, vecinii au apela la numarul de urgenta 112 dupa ce […] Articolul…

- Moarte invaluita in mister in comuna Rona de Sus, din Maramureș. Un tanar in varsta de 17 ani a fost gasit fara suflare in casa. O vecina a fost cea care a gasit trupul neinsuflețit al tanarului și a alertat autoritațile.