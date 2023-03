Stiri pe aceeasi tema

- Propaganda rusa nu exclude pe nimeni, nici macar copiii. Moscova ii pregatește pe aceștia inca de la 7 ani ca sa moara pentru țara lor. Campania se face sub forma unor lecții patriotice obligatorii, pe care Kremlinul le-a lansat la sfarșitul anului trecut. "Rusia urmarește sa iși pregateasca viitorii…

- Industria monedelor și a banilor este printre puținele care nu au avut de suferit in perioade de criza. Ba chiar s-au dezvoltat semnificativ, potrivit analiștilor. Tu știi care este bancnota din Romania care se vinde cu 10.000 de lei pe internet? Colecționarii abia așteapta sa puna mana pe ea. Sunt…

- Vineri, 10 februarie 2023, va fi deschisa in Sala de Arta Contemporana a Muzeului Golești expoziția cu titlul „Consecințe”, aparținand pictoriței Lidia Zadeh Petrescu. Citește și: Filme in premiera, la Cinematograful „București” Artista s-a nascut in Craiova, la 27 decembrie 1967. In anul 1986 a absolvit…

- Strada a reușit ceea ce nu a reușit nicio instanța: sa se cerceteze activitatea unor medici și sa se organizeze concurs pentru postul de manager la spitalul Județean Satu Mare. De fapt oamenii au ieșit in strada pentru a lua atitudine dupa decesul tinerei de 15 ani care a intrat zambind pe ușa spitalului…

- Din primul an de democrație Banca Naționala a Romaniei a emis o serie de noi bancnote și monede, parte din ele circuland pana in 2003, cum este și moneda care se vinde cu 50.000 de lei pe internet și despre care vorbim azi. Deși nu este atat de veche, valoarea de vanzare, arbitrara de altfel, i-a […]…

- Un consilier prezidențial ucrainean a demisionat dupa ce a sugerat ca Ucraina a doborat racheta care a lovit blocul din Dnipro. Informația a fost preluata de propagandiștii ruși. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- O enigma ramasa nerezolvata, veche de 20.000 de ani, pare sa fi fost descifrata de o persoana de rand. Este vorba despre o pictura rupestra studiata atent de un britanic de rand din Londra, pe nume Ben Bacon. Nu este om de știința, dar a reușit sa descifreze o pictura rupestra, veche de 20.000 de…

- Un afacerist bolnav ar fi fost lasat sa moara de soție și soacra. Mama barbatului face acuzații grave impotriva nurorii și susține ca femeia ar fi refuzat sa ii dea o parte din ficat. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.