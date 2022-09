Stiri pe aceeasi tema

- George Pușcaș (26 de ani), atacantul italienilor de la Genoa, atenționeaza dupa egalul obținut de naționala Romaniei, scor 1-1, la Helsinki, in fața primei reprezentative a Finlandei. Varful a spus ca trebuie ca jucatorii convocați de selecționerul Edi Iordanescu (44 de ani) sa aiba mai multa speranța…

- Romania a remizat cu Finlanda, scor 1-1, intr-un duel contand pentru etapa #5 din Liga Națiunilor. Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a ținut sa comenteze evoluția „tricolorilor”. Invitat la GSP Live, Dumitrru Dragomir a laudat jocul Romaniei in partida de la Helsinki insa…

- Finlanda – Romania 1-1. Nationala Romaniei a remizat, la Helsinki, cu reprezentativa Finlandei, in penultimul meci din Liga Natiunilor, intr-un meci transmis live de Antena 1 si pe AntenaPlay. Tricolorii lui Edi Iordanescu aveau nevoie de victorie pentru a ramane in lupta pentru primul loc in grupa…

- Finlanda - Romania 1-1. Catalin Țepelin, redactorul-șef al Gazetei Sporturilor, a trasat, in direct la Antena 1, principalele concluzii ale remizei „tricolorilor” de la Helsinki. Urmatorul meci al naționalei este Romania - Bosnia, programat luni, 26 septembrie, de la 21:45, va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Romania a obținut doar o remiza impotriva Finlandei, scor 1-1, și ramane pe ultimul loc in Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor. Dupa meciul de la Helsinki, selecționerul Edi Iordanescu a afirmat ca a observat o schimbare in atitudinea jucatorilor și a vorbit despre o posibila plecare de pe banca…

- Edi Iordanescu s-a decis asupra celor 23 de jucatori pe care ii va trece pe foaia de joc diseara impotriva Finlandei. Romania joaca azi, in deplasare cu Finlanda, in etapa #5 din Liga Națiunilor, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV la Antena 1. FRF a publicat vineri lista cu jucatorii…

- Naționala Romaniei disputa in doar 72 de ore ultimele doua partide din Liga Națiunilor. Jucatorii lui Edi Iordanescu au doar trei puncte in patru partide și spera ca in duelurile cu Finlanda și Bosnia Herțegovina sa mai repare din blazonul serios șifonat al naționalei. Primul obstacol este programat…

- Bogdan Lobonț (44 de ani) i-a analizat pe cei 3 portari selecționați de Edi Iordanescu in meciurile cu Finlanda și Bosnia Herțegovina. Bogdan Lobonț a ținut sa-i laude pe Horațiu Moldovan, Ștefan Tarnovanu și Ionuț Radu. Acesta crede ca Romania nu va avea probleme intre buturi. Bogdan Lobonț: „Toți…