Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova - Farul 1-2. Gica Hagi, managerul echipei constanțene, a analizat partida și victoria echipei lui. Hagi a avut și un remarcat, pe Cristi Ganea, jucatorul adus de la FCSB. Despre fundașul stanga spune ca poate juca oriunde, in aparare, la mijloc și in atac. Gica Hagi, laude pentru…

- FC Botoșani, echipa clasata pe ultimul loc al Superligii la fotbal masculin, a obținut duminica a doua victorie a sezonului și a doua consecutiva, invingand pe teren propriu pe CFR Cluj, cu 1-0 (0-0), in primul meci al anului, contand pentru etapa a 22-a.

- Bogdan Andone (49 de ani) a comentat intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor lupta la titlu in Superliga. Fost antrenor la FCSB, Bogdan Andone a revenit in Romania in aceasta iarna, dupa o experiența in Cipru. Antrenorul care incearca s-o salveze pe FC Botoșani de la retrogradare e cu ochii și pe…

- Elvir Koljic a reusit sa marcheze din nou pentru Universitatea Craiova in Cupa, deschizand drumul spre victoria cu Farul, asta dupa ce marcase si in campionat, cu CFR Cluj. „Dragonul“ s-a aratat bucuros de reusita si de calificare. El i-a linistit pe suporteri, spunand ca echipa este pe un drum bun.…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Ivaylo Petev, s-a declarat mulțumit cu punctele obținute in meciul de sambata, cu CFR Cluj. El a admis insa ca mai este mult de munca pentru ca jocul sa fie cel dorit de el. Bulgarul spera ca Știința sa obțina victoria și marți, in Cupa, contra Farului. VEZI…

- La Craiova, se intalnesc echipele de pe locurile 4 si 2 in clasament, despartite de trei puncte.Etapa a 18 a a sezonului regular al Superligii 2023 2024 incepe vineri, 1 decembrie 2023, iar sambata, 2 decembrie, programeaza alte trei partide.De la ora 14.00, se joaca meciul UTA locul 13, cu 19 puncte…