MJ va da un punct de vedere pe modificarea Codurilor Penale saptamana viitoare

- Proiectul de modificare a Codurilor penale va fi analizat și comentat de Ministerul justiție, anunța șeful instituției, Tudorel Toader. Demersul de schimbare a prevederilor a primit mai multe raspunsuri, pro sau contra, de la anunțarea acestuia. Recent, liderul PSD, Liviu Dragnea, anunța ca se va modifica…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la proiectul de modificare a codurilor penale, ca pana miercuri dimineata va transmite comisiei parlamentare pentru legile justitiei un punct de vedere al ministerului.

- Ministrul Tudorel Toader a anuntat ca pana miercurea viitoare va transmite catre Comisia parlamentara privind legile Justitiei punctul de vedere al MJ asupra proiectului de modificare a Codurilor penale. "De la Ministerul Justitiei au plecat proiectele de lege pentru punerea de acord cu deciziile CCR,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca in cursul acestei zile a primit proiectele de modificare a Codurilor penale, iar pana miercuri, cel tarziu, Ministerul Justitiei va transmite comisiei parlamentare speciale un punct de vedere.

- In cadrul sedintei de joi a Comisiei parlamentare Speciale privind legile Justitiei s-a stabilit programul de lucru pentru perioada urmatoare, in ceea ce priveste modificarea Codurilor Penale. Mai exact, forul condus de social-democratul Iordache a stabilit ca dezbaterile generale pentru modificarea…

- PSD incepe astazi modificarea Codurilor Penale, chiar daca, in urma cu o saptamana, GRECO a avertizat, in raportul pe care nici astazi ministrul Tudorel Toader nu l-a publicat pe site-ul institutiei, asupra impactului negativ al acestor modificari,...

- Intr-o prima reactie avuta dupa anuntul facut, joi seara, de catre ministrul Justitiei, premierul Dancila a ales sa nu comenteze foarte mult subiectul. Incepand prin a spune ca in opinia sa “Justitia trebuie sa fie libera”, prim-ministrul a mentionat ca a urmarit la TV prezentarea facuta de Tudorel…

