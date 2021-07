Mizele rectificării bugetare 38 de miliarde de lei - este suma pe care ministerele o cer la rectificarea bugetului, pregatita de premierul Florin Cițu, care este si ministru interimar al Finantelor. Suma este mult prea mare, spune prim-ministrul, hotarat sa reduca ținta de deficit pentru acest an. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

- Primarul liberal al municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, si-a reafirmat, duminica, sprijinul pentru premierul Florin Citu la presedintia PNL, aratand ca alegerile din partid "nu sunt impotriva cuiva". "Am regasit in actualul premier Florin Citu premierul capabil sa duca Partidul National…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii transmite premierului Romaniei, Florin Cițu, ca nu este de acord cu alte remanierile din Guvern. Declarațiile acestuia vin in contextul in care Alexandru Nazare a fost demis din funcția de ministru al Finanțelor de Florin Cițu, iar Orban și Cițu se lupta…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, luni, despre resctificarea bugetara și despre modul cum se va face aceasta in coaliția de guvernare. "Nu s-a discutat despre rectificare bugetara, Cel mai probabil pe 15 august se va face. Premierul este premierul unei coaliției de guvernare și toate…

- Florin Cițu s-a lansat in atacuri fara precedent nu doar la adresa lui Ludovic Orban, ci și a guvernarii sale din 2020, cand actualul premier era ministru al Finanțelor. Apoi, secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a declarat sambata ca "unii colegi s-au transformat in lideri de opozitie"…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat joi, decretul de revocare din funcția de membru al Guvernului a lui Alexandru Nazare, ministrul Finantelor, informeaza Administrația Prezidențiala. De asemenea, șeful statului a semnat decretul de desemnare a premierului Florin Citu, ca ministru interimar al Finanțelor.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban a declarat joi ca l-a deranjat modul în care premierul Florin Cîțu a procedat cu remanierea ministrului Finanțelor. Orban a spus ca premierul nu a avut acordul sau și nici al forurilor statutare la partidului. "M-a deranjat faptul ca a spus ca a avut…

- Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, ar fi fost anunțat, in cadrul ședinței de Guvern, de catre premierul Florin Cițu, ca va fi remaniat din funcție. La scurt timp, Nazare a postat un mesaj pe Facebook in care arata masurile adoptate in ședința de Guvern, pe zona finanțelor. ”In ședința…

- El a fost intrebat, la Digi 24, daca "scartaie" coalitia de guvernare."In niciun caz. (...) Bineinteles ca este o coalitie in care sunt diferite obiective, dar aceleasi principii, pana la urma. Pe mine nu ma deranjeaza ca sunt discutii. Stiti bine cat am stat noi sa facem bugetul in coalitie, dar a…