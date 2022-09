Mitul invincibilităţii s-a dus şi pentru Petrolul 95 Echilibru peste tot și o lupta la varf relansata, așa se poate caracteriza Liga A Prahova dupa etapa intermediara de marți, in care primele doua clasate- Petrolul 95 și Petrolistul Boldești- au pierdut jocurile disputate. Derbiul etapei s-a desfașurat la Breaza, unde Tricolorul a invins Petrolul 95 Ploiești cu 3-1, la capatul unui meci al carui deznodamant s-a scris pe final, odata cu dubla reușita de Negotei, autorul a doua goluri. Meciul de la Breaza a inceput ”vertiginous”, cu cate un gol pentru fiecare echipa, Popa descizand scorul in min. 1, iar Dumitru egaland in min. 6! Apoi, cele doua… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

