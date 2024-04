Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un apel adresat cetațenilor, Mitropolitul Vladimir al Chișinaului și al intregii Moldove a solicitat participarea activa a credincioșilor la Recensamintul Populației și Locuințelor 2024, ce se desfașoara intre 8 aprilie și 7 iulie. In cadrul unui mesaj, mitropolitul a subliniat importanța acestui…

- Cum Puteți Caștiga premiul mare? Pentru a fi eligibil pentru acest sejur de vis, trebuie doar sa iți planifici vacanța in Turcia cu MY TRAVEL. Rezerva sejurul pentru 2 adulți, hotel 5* pe una dintre plajele turcești pana la finalul lunii august 2024, și automat intri in cursa pentru a caștiga un sejurul…

- Ministerul de Externe al Kirgizstanului isi indeamna cetatenii sa-si amane calatoriile nenecesare in Rusia, dupa atacul de la sala de concerte din Moscova care a fost atribuit imigrantilor din regiunea Asiei Centrale, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Evenimentele au sporit sentimentul anti-imigranti…

- Viitorul Jocurilor de Noroc Online: Tendințele stabilite de Noile Cazinouri Romanești In ultimii ani, peisajul jocurilor de noroc online din Romania a cunoscut o creștere și o evoluție semnificativa. Cu apariția unor noi cazinouri și progresele tehnologice, industria trece printr-o serie de schimbari…

- Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a venit cu un indemn catre cetațeni sa boicoteze referendumul privind integrare la Uniunea Europeana (UE). „Maia Sandu incearca sa puna in aplicare o alta schema frauduloasa pentru a se menține la putere, contrar intereselor statului și a societații…

- Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a lansat un apel catre cetațenii țarii, transmite Noi.md. Potrivit apelului PCRM, scopul organizarii referendumului național privind integrarea europeana concomitent cu alegerile prezidențiale este de a obține cu orice preț o prezența mare la vot, facind…

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, ii indeamna pe cetațeni sa participe la Adunarile Generale ale Asociațiilor de Proprietari care se vor desfașura pana pe data de 31 martie și sa propuna soluții pentru imbunatațirea activitații sau sa impuna schimbarile pe care și le doresc. Viceprimarul…

- In ajunul Bobotezei, autoritațile reamintesc despre riscurile de prabușire a gheții subțiri din bazinele acvatice in perioada rece a anului. Specialiștii atenționeaza ca gheața fragila de pe suprafața bazinelor acvatice prezinta pericol pentru viața, in special cind temperaturile aerului oscileaza intre…