Mitropolitul Vladimir a sfințit cozonacii, pasca și vinul pastoral CHIȘINAU, 18 apr. – Sputnik. Un sobor de preoți in frunte cu IPS Mitropolit Vladimir a savarșit slujbele de sfințire a vinului pastoral la un combinat din Cricova și a binecuvantat producerea de cozonaci și pasca la cea mai mare frabrica de panificatie din Capitala. © Sputnik / Catalina CerneiMoldovenii se pregatesc de Paște: Iata cat costa in acest an masa de sarbatoareDin cauza pandemiei provocate de COVID-19, slujbele au fost oficiate in aer liber, pe teritoriul intreprinderilor. In magazine, o pasca costa in jur de 40 de lei, prețul cozonacului incepe de la 25 de lei, iar vinul pastoral… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

