Cardinalul Lucian, arhiepiscop major al Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica, adreseaza, in Pastorala de Craciun, un indemn la rugaciune pentru ca pacea sa ne fie daruita noua, familiilor noastre, Europei macinate de criza, popoarelor aflate in razboi si lumii intregi.

Jandarmeria Capitalei va intensifica din acest week-end masurile de ordine si siguranta publica si va suplimenta dispozitivele care vor patrula in zonele unde exista posibilitatea sa se constituie aglomerari de persoane, in special in zona celor doua targuri de Craciun din Capitala, informeaza Mediafax.

Mai multe zone din centrul orasului german Dusseldorf, inclusiv un targ de Craciun, au fost evacuate, luni dupa-amiaza, din cauza unei alerte de securitate, afirma surse citate de presa germana, potrivit Mediafax.

Armata rusa a atacat, vineri, pozitii ucrainene din regiunile Donetk si Lugansk, pe frontul din sud-estul Ucrainei, dupa bombardamente masive asupra infrastructurii, noteaza mediafax.

Peste 100.000 de oameni au participat sambata la Roma la un manifestație prin care a fost condamnata agresiunea rusa in Ucraina și s-a cerut pacea.

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Salajului a slujit vineri la Manastirea „Sfanta Troița" de la Feleacu, județul Cluj, cu prilejul hramului bisericii monument istoric, ctitoria Sfantului Ștefan cel Mare.

Fiecare jucator german va primi un premiu de 400.000 euro daca va selectionata lor va castiga Cupa Mondiala 2022 din Qatar, a anuntat Federatia germana de fotbal (DFB), care a stabilit bonusurile echipei pentru participarea la turneul final, conform Reuters.