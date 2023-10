Mitropolitul Chișinăului se revoltă împotriva Moscovei Mitropolitul Chișinaului și al Intregii Moldove, Inalt Prea Sfințitul (IPS) Vladimir, i-a adresat Patriarhului Kirill al Rusiei o scrisoare in care s-a plans ca, „in Rusia, atat autoritațile laice cat și cele bisericești ne-au tratat și ne trateaza ca pe un popor periferic și fara coloana vertebrala”. Biserica Ortodoxa din Republica Moldova (BOM) este subordonata canonic Patriarhiei Moscovei. Totuși, in ultimul timp clericii moldoveni au inceput sa-și arate nemulțumirile fața de Patriarhia Moscovei. La data de 5 septembrie, mitropolitul Chișinaului și al Intregii Moldove, Inalt Prea Sfințitul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

