Curtea de Apel Craiova a dispus, vineri, incetarea procesului penal fata de finantatorul echipei de fotbal U Craiova 1948, Adrian Mititelu, ca urmare a prescriptiei raspunderii penale. Initial, in ianuarie, Tribunalul Dolj l-a condamnat la 5 ani de inchisoare in acest dosar de evaziune fiscala. Ceilati opt inculpati din dosar au fost achitati. In schimb, instanta a dispus ca Mititelu si alti doi inculpati si o societate comerciala sa achite prejudiciul adus bugetului de stat, aproape 18,5 milioane de lei. Pentru a recupera prejudiciul, instanta a mentinut sechestrul pus pe bunurile lui Mititelu,…