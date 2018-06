Mitingurile blochează, sâmbătă, Capitala. De evitat deplasarea cu mașinile personale Sambata, Piața Victoriei va fi blocata și de marșul pentru susținerea comunitații LGBT, dar și de marșul normalitații organizat de Noua Dreapta. Totodata, alte 11 proteste, marșuri și acțiuni culturale vor fi organizate pe parcursul zile de sambata in București, estimarile autoritaților aratand ca la evenimente vor participa sute de mii de persoane, iar traficul va fi dat peste cap. „Maine, incepand cu ora 13.30 pana la ora 22.00, in Capitala vor fi instituite și menținute alternativ anumite restricții de trafic. Astfel, polițiștii rutieri impreuna cu cei de la ordine publica vor fi mobilizați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

