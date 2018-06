Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a ținut sa transmita un mesaj ferm din Piața Universitații. Acesta a scandat impotriva lui Kovesi, Iohannis, Coldea, dar și a lui Ludovic Orban „Aștept de un an și jumatate sa se auda adevarata majoritate. Am o veste.

- Update: Mii de oameni se indreapta in continuare spre Piața Victoriei. Mai sunt doua ore pana la marele miting. Zeci de mii de oameni se afla deja in fața Guvernului. Oamenii sunt imbracați in alb. Update: Manifestanții aflați in Piața Victoriei au incins și o hora. Update: Sunt deja sute de mii de…

- Ponta il critica pe Orban pentru plangerea penala pe care a depus-o, joi, pe numele premierului Viorica Dancila și a președintelui PSD Liviu Dragnea. ” Guvernul Dancila trebuie schimbat doar prin mijloace politice democratice, pentru incompetența”, a spus fostul premier, intr-o postare pe Facebook. Daca…

- "Presedintele Romaniei (...) considerand ca are monopol pe politica externa, cearta premierul ca si-a 'permis' sa iasa din tara fara acordul sau si ii cere demisia. Ieri am asistat la alte atacuri la adresa guvernului, de aceasta data pe teme economice, presedintele Iohannis prezentand informatii…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a negat existenta oricaror tensiuni intre el si premierul Viorica Dancila si a sustinut ca astfel de informatii, in special legate de o posibila demisie din functie a sefei Guvernului, sunt menite sa creeze impresia peste granita ca in…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, ca este o stire „total mincinoasa“ informatia ca intre el si premierul Viorica Dancila ar fi vreo tensiune. Mai mult, Dragnea a subliniat ca a facut legatura si „cu cuvintele presedintelui“, incercandu-se, atat de media, cat si de unii actori politici,…

- „In septembrie, octombrie, imi spune Gabi Oprea: <>. Dancu urma sa fie premier in locul meu. (...) Era prietenul lui cel mai bun atunci si Vasile Dancu este un om acceptat. (...) paticipa la intalniri. E bun prieten si cu Maior si cu Coldea si cu ceilalti, cu Ghita. (...) Aici e meritul lui…

- Intrebata duminica, la Antena 3, daca este de parere ca presedintele Iohannis o place, Dancila a raspuns: 'Nu stiu daca ma place. (...) As dori sa ii placa sa lucreze cu mine ca si prim-ministru. In fond este importanta relatia institutionala'. Totodata, sefa Executivului a precizat ca a vorbit cu…