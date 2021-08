Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Cluj-Napoca anunța restricții de circulație cu ocazia unei manifestari publice comemorative sub egida ”Refugierea romanilor din cauza dictatului de la Viena din anul 1940”, duminica, 29 august 2021, in intervalul orar 12.30 - 16.30.Traseul marșului este urmatorul: str. Bisericii Ortodoxe…

- Electric Castle s-a mutat, pentru o saptamana, in oras. Clujenii se plang de galagia de la scene, de faptul ca nu mai pot parca in centru si ca nu se pot odihni seara, in coditiile in care lucreaza in ziua urmatoare. Urmeaza Untold si alte evenimente, pan

- Proiectul „Strazi Deschise” a fost lansat la București la finalul lunii mai și cuprinde șapte zone pietonale, 34 de strazi și 11,66 km de strazi pietonalizate temporar în fiecare sâmbata și duminica, între 11.00 – 23.00, pâna…

- Un accident de circulație in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs vineri dimineața pe Calea Dorobanților din Cluj-Napoca. Doua autoturisme au intrat in coliziune, dupa ce șoferul unui Renault a intenționat sa vireze din Calea Dorobanților pe strada Petofi Sandor fara sa acorde prioritate…

- Andreea Esca și soțul ei demoleaza parțial doua cladiri de pe strada Fortareței colț cu strada Napoca, pentru a face un apart-hotel de familie. ”Cine? Esca? Spuneti-i ca o salutam de la Cluj! Sper sa se mute la Cluj, o asteptam”, a spus primarul Emil Boc, in Comisia de Urbanism a Clujului, cand a aflat…

- Dragoste pe bloc. Polițiștii clujeni ii cauta pe doi amorezi care s-au urcat pe un bloc din spatele Pieței Mihai Viteazul, din Cluj-Napoca, pentru a se simți bine. Aceștia au fost filmați din turnul NTT Data, in timp ce se „iubeau”. Imaginile in cauza au ajuns și la oamenii legii. Nu din invidie, ci…

- In cursul zilei de miercuri, in jurul orei 12:35, in Piața Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca a avut loc un eveniment rutier in urma caruia un copil a fost ranit. Un conducator in varsta de 29 de ani, din municipiul Onești, județul Bacau, care se deplasa la volanul unui autoturism, din direcția…