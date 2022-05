Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii si politistii brasoveni fac, joi dimineata, 36 de perchezitii in dosarul de coruptie care vizeaza angajati ai Registrul Auto Roman (RAR) Brasov. Un numar de 37 de persoane vor fi ridicate si duse la audieri.

- Polițiștii din Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice și Serviciul Investigații Criminale efectueaza 36 de percheziții domiciliare, intr-un dosar penal in care sunt cercetate fapte de corupție. Perchezițiile au loc in județul Brașov, la domiciliile persoanelor fizice banuite de…

- Astazi, politistii Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj, efectueaza doua percheziții domiciliare, in județul Alba, la persoane banuite de punere in circulație a unor produse purtand o…

- Procurorii si politistii brasoveni au retinut 12 persoane domiciliate in judetul Prahova in dosarul de coruptie care vizeaza activitatea mai multor angajasi ai Registrului Auto Roman Brasov. Cei 12 sunt suspectati ca au dat angajatilor RAR Brasov bani sau alte foloase pentru a trece de verificarile…

- Un numar de 38 de perchezitii domiciliare sunt efectuate, miercuri, de politistii brasoveni intr-un dosar penal in care sunt cercetate fapte de coruptie, 26 de mandate de aducere urmand sa fie puse in aplicare, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane,…

- Astazi, 6 aprilie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice și Serviciul Investigații Criminale, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov, efectueaza 38 de percheziții domiciliare,…

- In aceasta dimineața, polițiștii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat 5 percheziții, la persoane banuite ca ar fi incasat, nejustificat, fonduri de la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, in baza unor angajari fictive de personal. La data de 9 martie…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Olt au efectuat astazi 10 percheziții, la domiciliile unor persoane fizice, din județele Olt (1), Dolj (4) și Valcea(5), banuite de delapidare și folosirea, cu rea-credința, a bunurilor sau creditului de care se bucura o societate,…