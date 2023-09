Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Pluta, director adjunct al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti din cadrul Primariei Capitalei, ar fi acceptat 5% din valoarea unor contracte pentru a favoriza anumite firme sa castige licitatii, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.

- Candidatura lui Alexandr Pinzari a fost aprobata de Parlament in funcția de director adjunct al Centrului Național Anticorupție (CNA). PROIECTUL de hotarire care prevede acest lucru a fost susținut de 53 de deputați, noteaza Noi.md Locotenent-colonelul Alexandr Pinzari activeaza in cadrul CNA din anul…

- un editorial de Ciprian Demeter ”Traind din politica și prin politica… politicianistul e capabil de a falsifica totul” – Mihai Eminescu Pe 24 aprilie 2023, viceprimarul Primariei Municipiului București, Tomescu Horia, a anunțat pe facebook numirea la conducerea Administrației Spitalelor și Serviciilor…

- Lucian Romașcanu a ramas fara Ministerul Culturii, insa soția sa a fost numita de Marcel Ciolacu la propriul cabinet, in funcția de director cu rang de secretar de stat. In urma cu cateva momente a fost publicat in Monitorul Oficial decizia de numire a doamnei Gabriela-Otilia Romașcanu in funcția de…